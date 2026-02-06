Yatharth Hospital Trauma Care Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yatharth Hospital Trauma Care Services hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,71 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yatharth Hospital Trauma Care Services 3,57 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Yatharth Hospital Trauma Care Services mit einem Umsatz von insgesamt 3,20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 46,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at