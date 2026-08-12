Yatharth Hospital Trauma Care Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yatharth Hospital Trauma Care Services stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 4,88 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Yatharth Hospital Trauma Care Services 4,36 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,93 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at