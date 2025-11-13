Yatra Online: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yatra Online hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,460 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,51 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at