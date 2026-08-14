Yatra Online mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yatra Online hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yatra Online 1,02 INR je Aktie eingenommen.

Yatra Online hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at