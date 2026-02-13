Yatra Online öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Yatra Online hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,53 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Yatra Online noch ein Gewinn pro Aktie von 0,640 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Yatra Online im vergangenen Quartal 2,57 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yatra Online 2,35 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at