Yatra Online präsentierte Quartalsergebnisse

Yatra Online hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yatra Online im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 27,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at