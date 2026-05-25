Yatra Online stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Yatra Online äußerte sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,970 INR je Aktie erzielt worden.

Yatra Online hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,89 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,98 INR. Im Vorjahr hatte Yatra Online 2,33 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,07 Milliarden INR, während im Vorjahr 7,61 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at