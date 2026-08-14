Yatra Online verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yatra Online gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Yatra Online ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at