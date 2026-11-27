Yatsen veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,94 Prozent zurück. Hier wurden 131,2 Millionen USD gegenüber 139,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at