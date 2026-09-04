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04.09.2026 06:31:29
Yatsen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Yatsen ließ sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yatsen die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yatsen -0,030 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 167,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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