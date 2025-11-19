Yatsen: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yatsen veröffentlichte am 17.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,170 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Yatsen im vergangenen Quartal 139,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yatsen 94,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at