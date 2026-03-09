Yazicilar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Yazicilar hat am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,85 TRY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,890 TRY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 184,91 Milliarden TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yazicilar einen Umsatz von 151,23 Milliarden TRY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,03 TRY beziffert. Im Vorjahr hatten 2,13 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 707,20 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 25,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 563,78 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at