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09.11.2026 06:31:29
Yazicilar: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Yazicilar veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 9857,00 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yazicilar 1,41 TRY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 246,79 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 186,76 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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