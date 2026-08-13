YBROAD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

YBROAD gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 654,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte YBROAD -24,000 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat YBROAD 21,96 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at