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01.05.2026 06:31:29
Yechiu Metal Recycling (China): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Yechiu Metal Recycling (China) präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,87 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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