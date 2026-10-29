Yechiu Metal Recycling (China): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yechiu Metal Recycling (China) lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,07 CNY, nach 0,030 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yechiu Metal Recycling (China) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at