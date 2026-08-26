Yechiu Metal Recycling (China) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yechiu Metal Recycling (China) hat sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,16 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at