Yechiu Metal Recycling (China) präsentierte Quartalsergebnisse

Yechiu Metal Recycling (China) hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,01 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,80 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

