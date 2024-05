Yellen: Müssen russische Asset für Ukraine nutzbar machen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--US-Finanzministerin Janet Yellen hat im Vorfeld des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (g7) dazu aufgerufen, die eingefrorenen Assets des russsichen Staats zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einzusetzen. Yellen sagte in einer Rede anlässlich der Verleihung einer Ehrendoktorwürde durch die Frankfurt School of Finance in Frankfurt, dass sich die G7 mit diesem Thema bei den anstehenden Beratungen befassen würden. Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte in der selben Veranstaltung eine anhaltende finanzielle Unterstützung Deutschlands zu.

"Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir gemeinsam einen Weg finden, um den Wert der russischen staatlichen Assets zum Nutzen der Ukraine zu erschließen", sagte sie. Dies werde auch ein Schlüsselthema bei den Gesprächen während der G7-Treffen in dieser Woche werde. Bundesfinanzminister Lindner sagte: "Wir teilen die Meinung, dass die Ukraine den Krieg nicht aus ökonomischen Gründen verlieren darf."

Die US-Finanzministerin rief außerdem dazu auf, noch stärker der Umgehung von Sanktionen durch Russland über Drittstaaten zu begegnen. Mit Blick auf den Konflikt im Nahen Osten kündigte die Finanzministererin "zusätzliche Maßnahmen gegen das iranische Regime und seine Stellvertreter" sowie weitere Militärhilfen an.

