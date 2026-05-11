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11.05.2026 06:31:29
Yellow Hat: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Yellow Hat veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Yellow Hat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,86 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17,71 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 38,93 Milliarden JPY gegenüber 34,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 137,86 JPY. Im Vorjahr hatte Yellow Hat 123,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 171,28 Milliarden JPY gegenüber 154,07 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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