Yellow Hat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Yellow Hat hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,90 JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,02 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,62 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at