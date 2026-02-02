Yellow Hat präsentierte Quartalsergebnisse

Yellow Hat hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Yellow Hat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 62,91 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Yellow Hat im vergangenen Quartal 53,05 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yellow Hat 49,86 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at