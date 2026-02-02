|
02.02.2026 06:31:29
Yellow Hat präsentierte Quartalsergebnisse
Yellow Hat hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Yellow Hat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 70,77 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 62,91 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Yellow Hat im vergangenen Quartal 53,05 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Yellow Hat 49,86 Milliarden JPY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
