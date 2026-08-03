Yellow Hat: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Yellow Hat hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Yellow Hat hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,39 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,33 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,38 Prozent auf 41,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at