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02.11.2026 06:31:29
Yellow Hat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Yellow Hat hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 29,38 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,90 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,05 Prozent auf 41,77 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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