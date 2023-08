Yellow Pages verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yellow Pages hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,690 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yellow Pages 0,490 CAD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Yellow Pages 62,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 69,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at