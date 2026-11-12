12.11.2026 06:31:28

Yellowstone Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Yellowstone Acquisition präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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