Yellowstone Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yellowstone Acquisition hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,180 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Yellowstone Acquisition im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 6,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at