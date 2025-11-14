Yellowstone Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yellowstone Acquisition stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 78,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yellowstone Acquisition einen Umsatz von 4,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at