Yellowstone Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yellowstone Acquisition stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yellowstone Acquisition -0,740 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 7,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at