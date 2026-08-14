Yellowstone Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yellowstone Acquisition stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at