Yellowstone Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yellowstone Acquisition stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat Yellowstone Acquisition 10,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at