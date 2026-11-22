Yelp Aktie
WKN DE: A1JQ9H / ISIN: US9858171054
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22.11.2026 06:23:12
Yelp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Yelp (NYSE:YELP) announced a 1% year-over-year decline in net revenue to $371 million as weak consumer demand weighed on core advertising. While local ad budgets remain under pressure, rapid growth in artificial intelligence (AI) tools and data licensing offers a new path to long-term value creation. Three things management said on the call stand out.
Core ad revenue fell across both services and restaurant categories due to cautious business spending. To offset that drag, management is leaning into data licensing with technology partners and subscription software products.
Restaurant operators and home service professionals are adopting automated voice technology to handle calls and convert customer leads. Yelp Host, the company's internal call-answering tool, expanded rapidly after integrating advanced conversational models.
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