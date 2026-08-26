Yelp Aktie
WKN DE: A1JQ9H / ISIN: US9858171054
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26.08.2026 16:55:01
Yelp Insider Sells Over 10,000 Shares. Stock Has Dropped 44% in Three Years
Joseph R. Nachman, Chief Operating Officer of Yelp Inc. (NYSE:YELP), reported a disposition of 10,333 shares on Aug. 20, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($23.60); post-transaction value based on Aug. 20, 2026, market close ($23.60).Yelp Inc. operates a leading digital marketplace connecting consumers with local businesses globally, with a market capitalization of $1.3 billion and TTM revenue of $1.5 billion. The company leverages its extensive user base and business coverage to generate revenue through targeted advertising and promotional services, positioning itself as a critical platform for discovery and engagement in local commerce. With 5,168 employees and operations spanning multiple business verticals, Yelp maintains a diversified revenue model that captures value from both supply and demand sides of the local services marketplace.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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