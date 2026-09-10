Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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10.09.2026 19:03:27
Yemen: Houthis take control of strategic Red Sea port city
The Houthi takeover of Mokha comes amid intensified fighting that has sparked fears of a return to civil war. The Red Sea has served as a key alternative to the Strait of Hormuz amid the US war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Analysen zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
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|PORT INC. Registered Shs
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|-3,40%
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|92,40
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