Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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12.09.2026 08:23:27
Yemen: Houthis tighten control of strategic Red Sea towns
Reports indicate Houthi militants have taken over the port city of Mokha along with Perim Island, which occupies a strategic position on a vital transport waterway in the Red Sea.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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