Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
01.01.2026 18:31:20
Yemen: Separatists allow Saudi-backed forces in seized areas
A UAE‑backed group pushing for independence in southern Yemen has agreed to the deployment of Saudi‑aligned forces in the oil-rich territory it seized last month.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!