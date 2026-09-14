Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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14.09.2026 17:35:23
Yemen's Houthis attack Saudis, seize crucial Red Sea islands
Iran-backed Houthi rebels have tightened their grip on a key shipping route, capturing two strategic Red Sea islands. The closure of another global transport route is the latest ripple effect of the US war with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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