BAB Aktie
WKN: 592316 / ISIN: US0551831078
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24.07.2026 17:51:20
Yemen's Houthis deny they closed Bab al-Mandeb Strait
The Iran-aligned Houthi militia group instead says it has only established a "naval blockade" of Saudi ships in the Red Sea. It comes as the US and Iran also vie for control of the vital Strait of Hormuz. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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