Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
11.10.2026 11:39:26
Yemen's Houthis warn passengers not to use Saudi airports
The warning from the Iran-backed rebels comes a day after a missile attack on Riyadh airport killed 12 people and injured more than 300. The airport will remain closed until at least Sunday night.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!