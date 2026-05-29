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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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29.05.2026 08:04:10
Yen back in danger zone as Tokyo officials keep investors on edge
Yen-buying intervention requires selling foreign assets, of which Japan held about US$1 trillion at the end of AprilWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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