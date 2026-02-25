Bank of Japan Aktie
WKN: 919032 / ISIN: JP3699200006
|
25.02.2026 07:37:41
Yen weakens after Takaichi picks dovish Bank of Japan candidates
Academics favouring lower interest rates could challenge governor Kazuo Ueda’s efforts to normalise policy, analysts sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
