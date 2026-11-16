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16.11.2026 06:31:29
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 4,51 TRY gegenüber 2,37 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,03 Milliarden TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 787,9 Millionen TRY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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