Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte Quartalsergebnisse

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte am 04.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 17,23 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi -6,560 TRY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 106,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 967,5 Millionen TRY, während im Vorjahreszeitraum 467,7 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 22,80 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,230 TRY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,33 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahr hatte Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 2,37 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at