10.02.2026 06:31:29
Yeong Hwa Metal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Yeong Hwa Metal ließ sich am 09.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Yeong Hwa Metal die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 63,75 KRW. Im letzten Jahr hatte Yeong Hwa Metal einen Gewinn von 62,00 KRW je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 84,73 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Yeong Hwa Metal 70,70 Milliarden KRW umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 235,38 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Yeong Hwa Metal 170,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Jahresumsatz wurde auf 351,42 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 301,70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
