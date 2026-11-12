12.11.2026 06:31:28

Yeong Hwa Metal präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yeong Hwa Metal präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Yeong Hwa Metal vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 140,54 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 285,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89,23 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Yeong Hwa Metal einen Umsatz von 85,44 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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