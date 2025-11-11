Yeong Hwa Metal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Yeong Hwa Metal lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 54,95 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Yeong Hwa Metal 45,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 85,44 Milliarden KRW gegenüber 81,60 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at