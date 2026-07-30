Yeong Hwa Metal: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Yeong Hwa Metal hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 72,55 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 69,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,01 Prozent auf 92,15 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 97,01 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at