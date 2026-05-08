Yeong Hwa Metal stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yeong Hwa Metal stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 67,24 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Yeong Hwa Metal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90,08 Milliarden KRW im Vergleich zu 84,26 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at