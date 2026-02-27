Priorit a Aktie
ISIN: US74274W1036
|
27.02.2026 03:00:00
Yes, consumers in China are consuming again. It’s just not their No. 1 priority these days.
Retail sales are still rising, but record household savings, stepped-up gold buying and reined-in income expectations suggest the population of the world’s second largest economy is now prioritizing security over splurges — with consequences for global brands and investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
