NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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08.09.2026 14:55:00

Yes, Nvidia Is a Buy. Here's Why I'm Adding More Shares Right Now.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) may be the biggest no-brainer buy on the market right now. It's a screaming bargain, and it's just begging to be bought with its combined rapid growth rate and cheap stock price. The market rarely offers deals on stocks as impressive as Nvidia, and the only reason why the stock isn't higher right now is its sheer size. As the world's largest company, some investors have a hard time imagining it getting far bigger, but that's exactly what Nvidia is slated to do over the next year, and I think it's prudent to get in now, which is why I'm buying shares.

There are few better stocks to buy than Nvidia, and now is the perfect time to buy.

Image source: Nvidia.

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Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 194,36 -2,56% NVIDIA Corp.

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