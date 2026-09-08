NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.09.2026 14:55:00
Yes, Nvidia Is a Buy. Here's Why I'm Adding More Shares Right Now.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) may be the biggest no-brainer buy on the market right now. It's a screaming bargain, and it's just begging to be bought with its combined rapid growth rate and cheap stock price. The market rarely offers deals on stocks as impressive as Nvidia, and the only reason why the stock isn't higher right now is its sheer size. As the world's largest company, some investors have a hard time imagining it getting far bigger, but that's exactly what Nvidia is slated to do over the next year, and I think it's prudent to get in now, which is why I'm buying shares.
There are few better stocks to buy than Nvidia, and now is the perfect time to buy.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
20:04
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
18:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17:00
|Nvidia, Apple, Tesla und SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:01
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|194,36
|-2,56%
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